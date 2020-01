Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que um carro foi atingido por tiros em uma avenida do bairro Mondubim, na madrugada da última segunda-feira (6). O ataque deixou a condutora do veículo morta e quatro pessoas feridas. Dois homens em uma moto são suspeitos de efetuar os disparos.

Sete pessoas saindo de uma festa no carro, quando o veículo foi atingido na Avenida Wenefrido Melo e, em seguida, colidiu com um poste, como informou a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania (SSPDS). Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas, que foram levadas para unidades hospitalares.

Condutora perdeu o controle do carro após disparos. Halisson Ferreira

A motorista do veículo, Alane dos Santos Camelo, de 22 anos, respondia a dois procedimentos, sendo um por furto e um por receptação. A Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.