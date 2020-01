Motorista morre e outros 4 ficam feridos após carro ser atingido por tiros no Mondubim

Uma mulher morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas depois de serem atingidas por tiros efetuados por dois homens em uma moto, no bairro Mondubim, em Fortaleza. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar, as cinco pessoas saíam de uma festa na Avenida Godofredo Maciel, quando o veículo em que estavam foi abordado pela dupla. Uma pessoa saiu ilesa.

Segundo a polícia, os suspeitos efetuaram vários disparos contra o veículo nas proximidades do cruzamento com a Avenida Presidente Costa e Silva, trecho conhecido como "Balão do Mondubim". Depois do tiroteio, os dois fugiram. A motorista do carro foi atingida, perdeu o controle do carro e bateu contra um poste de energia.

A motorista foi atingida e bateu o veículo em um poste de iluminação pública. Foto: Halisson Ferreira

Ainda de acordo com a polícia, a motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da capital. As outras quatro pessoas baleadas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar. A polícia não soube informar o estado de saúde dos feridos.

A Polícia Civil investiga o caso. Ninguém foi preso.