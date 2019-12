Motorista de aplicativo puxou estudante para dentro do carro antes de estuprá-la, diz polícia

Motorista de aplicativo foi preso durante abordagem policial próximo a Avenida Raul Barbosa três horas depois do crime Polícia Civil





O homem suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos que pulou de um veículo trabalha como motorista de aplicativo. Ele fingiu pedir informações a ela e a puxou para dentro do carro que dirigia. A informação foi confirmada pela delegada da Polícia Civil do Estado do Ceará, Yasmin Ximenes Pontes, titular da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). A jovem caminhava pela Rua 541 D, na 2ª Etapa do Bairro Conjunto Ceará, quando foi abordada pelo motorista de aplicativo. Ela se jogou do automóvel e ficou ferida na cabeça após pular do veículo.

"O infrator abordou a vítima na rua, a colocou no seu veículo e tentou abusá-la. A vítima, em desespero, lançou-se para fora do veículo, desmaiou e foi socorrida por populares", relatou a delegada. Ainda segundo a polícia, em depoimento na delegacia, a adolescente reconheceu o motorista de aplicativo em uma sala especial, na companhia de uma psicóloga.

Abordagem e prisão

O motorista de aplicativo, identificado como Leandro Abreu de Souza, de 28 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, durante uma abordagem realizada pelo motopatrulhamento do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar nas proximidades da Avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza. O veículo foi localizado por meio de câmeras do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia).

Durante a abordagem, uma passageira se encontrava dentro do veículo. Ela foi interrogada e em seguida liberada. Ele foi encaminhado pelo policiais militares à sede da Dceca, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e lesão corporal dolosa.

O condutor do veículo, sem antecedentes criminais, segundo a polícia, negou o fato, mas depois mudou a versão e disse que a jovem se jogou do automóvel.

Socorrida por moradores

Segundo a polícia, testemunhas confirmaram que a jovem se jogou do veículo de cor prata e em seguida desmaiou. Os próprios moradores socorreram a adolescente.

Moradores da região ouvidos pelo Diário do Nordeste relataram que a adolescente usava farda escolar no momento do crime. De acordo com a direção da instituição de ensino onde a vítima estuda, a escola ligou para os pais da garota, já que a menina não havia chegado à aula no horário de costume.

A escola informou que a vítima foi atendida no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, e recebeu alta ainda na manhã de terça.

Um morador que não quis se identificar confirmou que a jovem caiu de um carro de cor prata. Ele conta que a adolescente sofreu uma forte pancada na cabeça na queda. “A menina bateu com a cabeça em outro carro e a gente foi ajudar, sem entender nada. Ela não conseguia falar e estava passando mal, como se estivesse tendo uma convulsão”, afirma.