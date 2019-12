Estudante se joga de carro em movimento em Fortaleza; polícia investiga câmeras de segurança

A Polícia Civil investiga o caso de uma adolescente de 13 anos que se jogou de um veículo em movimento, na tarde desta segunda-feira (2), no Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Segundo a polícia, a jovem pulou enquanto o carro trafegava pela Rua 541 D, na 2ª Etapa. Câmeras de segurança registram o automóvel passando pelo local. Ainda não há informações sobre o condutor ou sobre o motivo que levou a menina à queda.

A polícia afirmou por meio de nota que a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) realiza as primeiras apurações acerca da ocorrência envolvendo a adolescente. A polícia apurou com a população que passavam pela rua que a jovem pulou do veículo de cor prata e em seguida desmaiou.

A delegacia especializada já está com as imagens que mostram o veículo percorrendo as vias do bairro e trabalha para identificar as circunstâncias do fato.

A direção da escola que a jovem estuda confirmou que a jovem caiu do automóvel em movimento. De acordo com a diretoria, a jovem estuda no período da tarde e que a instituição de ensino ligou para pais, já que a menina não havia chegado à escola no horário de costume. A escola disse também que ela foi atendida pelo IJF onde recebeu cuidados médicos e que nesta terça-feira se encontra em casa.

Socorrida por moradores

Um morador que não quis se identificar confirmou que a estudante caiu de um carro de cor prata. Ele conta que a jovem recebeu uma forte pancada na cabeça e que apresentava sinais de convulsão. “A menina bateu com a cabeça em outro carro e a gente foi ajudar, sem entender nada. Ela não conseguia falar e estava passando mal, como se estivesse tendo uma convulsão”, afirma.



Ainda de acordo com o morador, a menina estava vestida com uma farda escolar, porém sem documento de identificação. Ela foi socorrida e encaminhada por populares para o Hospital Nossa Senhora da Conceição e depois para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.