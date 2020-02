Mais um suspeito de assassinar gerente de banco em Aquiraz é preso

Um jovem, identificado como Sérgio Mendes Filho, de 19 anos, foi preso nesta sexta-feira (28), em Aquiraz, por participar do assassinato do gerente da Caixa Econômica Federal, Carlos Alberto Silvino Fonseca, de 59 anos, no dia 26 janeiro deste ano, no município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O delegado Rodrigo Aurélio, da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, afirmou que Sérgio utilizou um furador de coco para perfurar a garganta do gerente.

Carlos Alberto era gerente de uma agência localizada no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Investigações policiais apontaram que ele estava em uma festa com colegas, no dia 25 de janeiro, na Praia do Batoque, onde tinha um imóvel. No mesmo dia, o funcionário público e alguns amigos foram até uma lanchonete da região. Depois, a vítima se encontrou com os dois jovens. O gerente e a dupla, segundo o delegado, saíram em direção à casa de Carlos Alberto, onde aconteceu o crime.

Discussão e agressão com furador de coco

De acordo com Rodrigo Aurélio, já na casa de praia, o trio ingeriu bebida alcoólica e houve uma discussão. A dupla se recusou a ter relações sexuais com o gerente e o atacando. Durante a briga, Sérgio utilizou um furador de coco para perfurar a garganta da vítima. Ao gritar por socorro, o gerente foi novamente agredido, a pauladas, por Sérgio. Em seguida, a dupla fugiu.