Suspeito de participação na morte de gerente da Caixa, em Aquiraz, é preso; um homem está foragido

Um jovem, identificado como Bruno, de 20 anos, foi preso nessa terça-feira (4), em Aquiraz, por participar do assassinato do gerente da Caixa Econômica Federal, Carlos Alberto Silvino Fonseca, de 59 anos, no dia 26 janeiro deste ano, no município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) o suspeito, que conhecia o funcionário público desde a infância, agiu com um comparsa, Sérgio Mendes, 19, que está foragido. Eles teriam matado a vítima com golpes de um objeto perfurocortante e a pauladas, após a dupla recusar ter relações sexuais com o gestor.

Segundo o delegado Rodrigo Aurélio, da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, Carlos Alberto, gerente de uma agência localizada no Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, estava, no sábado (25) em um churrasco com amigos em sua residência na Praia do Batoque. Ainda no mesmo dia, o funcionário público e os colegas foram até uma lanchonete da região. De lá, a vítima se encontrou com a dupla na Rotatória da Praia do Batoque.

Em seguida, o gerente e a dupla, conforme o delegado, saíram em direção à casa de Carlos Alberto, onde o crime aconteceu. Em imagens, registradas por uma câmera de videomonitoramento, é possível ver a vítima conduzindo um veículo, modelo Volkswagen Gol. Segundos depois, o vídeo registra os suspeitos, em uma motocicleta, trafegando logo atrás do carro.

Discussão e morte

Conforme Rodrigo Aurélio, já na casa de praia, o trio ingeriu bebida alcoólica. Após conversas, os suspeitos e a vítima iniciaram uma discussão. A dupla, ao negar as investidas sexuais do gerente, atacaram Carlos. Sérgio e Bruno, golpearam o funcionário no pescoço com um objeto perfurocortante. Ao clamar por socorro, o gerente foi ainda agredido a pauladas, por Sérgio.

Após o ataque, de acordo com o delegado, a dupla foi até à praia, onde se livrou das roupas ensanguentadas e fugiu.

A PCCE informou que Bruno, autuado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem chance de defesa, na Delegacia de Aquiraz. Conforme ainda a Polícia, as investigações continuam com o objetivo de capturar o outro suspeito, Sérgio.