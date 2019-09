Fortaleza registrou dois incêndios criminosos que atingiram quatro veículos na noite de sábado (21) e madrugada deste domingo (22), de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Homens atearam fogo a três caminhões estacionados às margens da BR-116, no bairro Ancuri, e, em outra ação, a um carro na Cidade 2.000.

Um vídeo mostra aos menos cinco homens saindo de um carro e colocando fogo nos caminhões de uma loja de veículos no km 14 da BR-116, no Ancuri. Os carros ficaram parcialmente danificados. Havia veículos pequenos, mas não foram atingidos. O dono da loja só soube do incêndio por volta das 5h horas da manhã, avisado por uma vizinha, e estima prejuízo de R$ 20 mil. "Não estou entendendo. Não tenho inimizade com ninguém", disse o dono, que não será identificado nesta reportagem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, pouco mais de 0h deste domingo para apagar o fogo em um reboque da Mercedez Benz e dois caminhões da Volkswagen da loja que estavam estacionados um do lado do outro. A parte frontal dos veículos foi danificada pelas chamas. Testemunhas relataram aos agentes que ouviram frenagens bruscas e, logo em seguida, avistaram os veículos em chamas.

Caminhões de loja tiveram avarias na parte frontal em incêndio criminoso na BR-116 VC Repórter

1ª ocorrência

Horas antes do incêndio na BR, pelo menos dois homens atearam fogo em um carro particular que estava estacionado na Rua das Adenanteras, no Bairro Cidade 2.000, em Fortaleza, por volta de 21h deste sábado (21). Segundo o dono do veículo, câmeras de segurança da residência dele flagraram os dois homens colocando fogo no carro, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Uma guarnição de combate a incêndios dos Bombeiros foi ao local após ser acionada e constatou que as chamas haviam sido apagadas pelo proprietário do veículo com extintores de pó químico.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar investigar os crimes.