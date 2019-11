Homem e adolescente são detidos suspeitos de vandalismo após Clássico-Rei, na Arena Castelão

Um homem, de 25 anos, e um adolescente, 15, foram detidos na noite desse domingo (10), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, suspeitos de praticar atos de vandalismo após a partida entre Fortaleza e Ceará. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais da Companhia de Policiamento de Eventos realizaram a detenção da dupla.

Conforme a Secretaria da Segurança, o adolescente estava depredando assentos das arquibancadas do Estádio. No momento da abordagem policial, o menor de idade, sem passagens pela Polícia, tentou fugir, porém foi capturado. O outro suspeito, sem antecedentes criminais, foi detido também, próximo ao jovem, por atos de vandalismo.

A SSPDS informou ainda que o homem foi encaminhado para o 16° Distrito Policial (DP), no qual foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por tumulto e por praticar ou incitar a violência, conforme o Estatuto do Torcedor. O adolescente foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi realizado um Ato Infracional análogo ao crime de dano.