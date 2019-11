Torcedores do Ceará quebram cadeiras do Castelão após a derrota no Clássico-Rei

Após a vitória por 1 a 0 do Fortaleza no Clássico-Rei, neste domingo (10), alguns torcedores do Ceará quebraram cadeiras da Arena Castelão e as arremessaram no campo. A reação veio durante confronto com agentes da polícia e não foi aceita por todos os alvinegros, que ocuparam apenas o setor norte do estádio devido mando de campo tricolor.

As forças de segurança conseguiram conter parte dos manifestantes com tiros de borracha e uma postura mais ostensiva. Durante a confusão, o Corpo de Bombeiros e paramédicos fizeram o resgate de crianças e ainda atenderam uma mulher que havia desmaiado.

Torcedora do Ceará desmaia durante confusão e é resgatada Thiago Gadelha / SVM

Crianças foram retiradas do conflito por membros do Corpo de Bombeiros e agentes da saúde Thiago Gadelha / SVM

Ainda durante a partida, quando o Vovô já era derrotado, um torcedor invadiu o campo e correu em direção ao técnico Adilson Batista para cobrar melhor desempenho antes de ser detido pelos seguranças.

Vale ressaltar que, em comum acordo, todas os assentos danificados durante o Clássico-Rei são custeados pelos respectivos clubes. As diretorias, inclusive, se uniram para comprar novas cadeiras e ampliar a capacidade geral do equipamento, que deve ganhar nova concessão do Governo do Estado em 2020.