Fortaleza vence Clássico-Rei por 1 a 0 com gol de Wellington Paulista

O Fortaleza bateu o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão neste domingo (10), com gol de Wellington Paulista aos 12 minutos. Com grandes festas de ambas as torcidas no clássico, o Leão se afastou ainda mais da zona de rebaixamento, abrindo 6 pontos na tabela. Apesar do resultado ruim, o Vovô não entra no Z-4 ao fim desta 32ª rodada. No total, 46,093 torcedores compareceram ao Clássico-Rei.

O jogo

O 1º tempo teve o domínio do campo do Ceará, porém, o dono das melhores ações foi o Fortaleza. O time de Ceni se postou em um 4-4-2 eficiente, apostando, como sempre, nos contra-ataques puxados por Romarinho e por Osvaldo, principalmente pela esquerda.

Já o Vovô mudou sua formação, organizado em um 3-4-3 com Brock como zagueiro pela esquerda, espetando os laterais. Galhardo voltava bastante para ajudar na criação, junto de Ricardinho e de Fabinho.

Romarinho foi um dos destaques durante o jogo, com boas jogadas individuais nos flancos, puxando os contragolpes Foto: Thiago Gadelha

O Leão abriu o marcador em grande jogada de Romarinho, que tocou para Osvaldo pela esquerda na área. O camisa 11 cabeceou, encobrindo o goleiro Diogo Silva, mas, antes da bola morrer no fundo das redes, Wellington Paulista garantiu que ela entrasse logo, fazendo seu 13º gol no Brasileirão, aos 12 minutos.

A partir do gol, o Ceará se postou ainda mais à frente, abusando de João Lucas e de Samuel Xavier nos flancos, que tentavam achar ou Felippe Cardoso, sumido no 1º tempo, ou Thiago Galhardo.

Samuel Xavier atuou praticamente como um ponta pela direita, mas foi bem marcado por Bruno Melo Foto: Thiago Gadelha

O Fortaleza teve paciência para explorar as costas do meio de campo alvinegro, esperando os contragolpes.

Na 2ª etapa, Adilson deixou o sistema de 3 zagueiros, lançando Wescley no lugar de Valdo, adotando um 4-2-3-1 mais vertical. Porém, a falta de intensidade se manteve, sem conseguir quebrar o bloco defensivo tricolor.

O Alvinegro de Porangabuçu ainda tentou mudar o jogo com Leandro Carvalho e Mateus Gonçalves nos lugares de Galhardo e de Felipe Silva, mas teve pouco sucesso, parando na defesa bem postada montada por Rogério Ceni.

Osvaldo fez ótima atuação, mas levou 3º amarelo e é desfalque para o próximo jogo Foto: Thiago Gadelha

Na 33ª rodada, o Fortaleza enfrenta o CSA no domingo (17), às 19h, na Arena Castelão. Já o Ceará encara a Chapecoense às 18h, na Arena Condá, no mesmo dia.