Criança atropelada por viatura da PM está sedada e em observação no IJF

O garoto de 10 anos que foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar (PM) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Doutor José Frota (IJF). Ele passou por uma cirurgia para implantar a perna que foi decepada pelo veículo. Embora a cirurgia tenha sido bem sucedida, a avó do menino, Maria Joselena, ainda está apreensiva com as possíveis sequelas. A criança permanece sedada para que não possa mexer a perna.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que os policiais estavam em perseguição quando ocorreu o acidente. A viatura, além de atropelar a criança, deixou uma mulher ferida e derrubou parte do muro de uma casa, na Rua Nelson Mandela, Bairro Coaçú.

Maria Joselena estava dentro de casa no momento do acidente, com o barulho ela correu para fora e presenciou o transtorno do neto após ser atingido pela viatura.

"Cadê minha perna?", eram as palavras gritadas pelo menino depois do acidente, contou a avó. A perna do garoto foi encontrada do outro lado da rua e foi levada para o hospital enrolada em um pano.

Atendimento

A criança foi socorrida pela família e pelos vizinhos, sem auxílio da PM. O menino foi levado ao Frotinha da Messejana em um carro particular. No hospital, ele foi transferido para o IJF, onde passou por cirurgia. Conforme o médico responsável pela operação, Doutor Valberto Porto, a velocidade em que menino foi socorrido garantiu que a perna fosse reconstituída.

A cirurgia durou aproximadamente cinco horas. Conforme o Doutor Valberto, não houve complicações no procedimento e o foco era garantir a saúde do menino, que chegou em estado crítico no hospital, transfusões sanguíneas foram realizadas.