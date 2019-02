Criança tem perna reconstituída após ser atropelada por viatura da PM

O menino de 10 anos que foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar (PM) na sexta-feira (1º) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Doutor José Frota (IJF). Ele passou por uma cirurgia na perna, que foi decepada pelo veículo. De acordo com a família da criança, a operação foi bem sucedida e o membro foi reconstituído.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que os policiais estavam em em perseguição quando ocorreu o acidente. A viatura, além de atropelar a criança, deixou uma mulher ferida e derrubou parte do muro de uma casa, na Rua Nelson Mandela, Bairro Coaçu.

Paulo Sérgio, tio do garoto atropelado, que estava com os dois sobrinhos em frente de casa quando aconteceu o acidente, contou ao Sistema Verdes Mares, que a viatura entrou na rua em alta velocidade e ao tentar desviar de um animal, perdeu o controle. De acordo com Paulo, ele e as crianças tentaram correr, mas não conseguiram desviar pela velocidade do carro.

A criança estava muito transtornada, ele foi socorrido pela família e pelos vizinhos. Sem auxílio da PM, o menino foi ao Frotinha da Messejana em um carro particular. No hospital, ele foi transferido para o IJF, onde passou por uma cirurgia na perna atingida pela viatura na tarde de ontem (1º). De acordo com os familiares, o menino que tem o Transtorno do Espectro Autista está sedado para evitar que ele movimente o membro recém operado.

A PM não prestou nenhum apoio após o acidente. Um boletim de ocorrência foi registrado no 6º DP.