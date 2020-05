Chacina em Maranguape deixa quatro pessoas mortas dentro de residência

Quatro pessoas foram assassinadas a tiros dentro de uma residência na madrugada desta quinta-feira (14) em Maranguape, na Grande Fortaleza. De acordo com informações da polícia, a chacina ocorreu na Rua Vera Cláudia, na localidade de Área Seca, no bairro Novo Maranguape.

Segundo informações preliminares da polícia, duas das vítimas são dois irmãos identificados como Nardilan e Nardiey, juntos com dois amigos Rodrigo e Henrique. Nenhum responde por crimes na polícia. Os autores ainda não foram identificados. A principal suspeita é que briga entre facções criminosas teria ocasionado os assassinatos. População relatou para agentes de segurança que existe na região um grupo cometendo os crimes. A Delegacia Metropolitana de Maranguape investiga o caso.

Até a publicação, a ocorrência ainda estava em andamento. Mais informações serão acrescentadas conforme o andamento das investigações.

Irmãos executados em Maranguape

Na última segunda-feira (11), dois irmãos, foram assassinados a tiros dentro da residência da própria mãe. O duplo homicídio aconteceu por volta das 3h30 da madrugada, na Rua Maria Efigênia, no Bairro Parque São João.

A vítima, identificada como Leandro de Araújo Silva, de 35 anos, era o alvo dos criminosos, que chegaram a invadir a parte da frente e atrás da casa para executá-lo. Na ocasião, ele estava dentro do imóvel com a irmã, os dois filhos e a mãe. A irmã de Leandro, Antônia Jéssica de Araújo Silva, de 28 anos, também acabou sendo atingida acidentalmente quando se movimentava dentro da casa, que estava escura no momento do crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que os irmãos não tinham antecedentes criminais.