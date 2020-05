Casal de irmãos é morto a tiros dentro de casa da mãe em Maranguape

Um casal de irmãos foi morto a tiros na residência da própria mãe na madrugada desta segunda-feira (11), no Bairro Parque São João, em Maranguape. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram identificadas como Leandro de Araújo Silva, de 35 anos, e Antônia Jéssica de Araújo Silva, de 28 anos.

De acordo com testemunhas, Leandro Araújo era o alvo dos criminosos, mas a irmã dele foi assassinada durante a ação criminosa, dentro da residência, que estava escura. O duplo homicídio ocorreu por volta das 3h da manhã.

Segundo vizinhos, o rapaz não tinha envolvimento direto com o crime, mas a ex-mulher dele é ligada a uma facção criminosa.

Para entrar na residência, os suspeitos arrombaram a porta da frente e dos fundos da casa. A mãe das vítimas se escondeu debaixo da cama com os dois filhos de Araújo.

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Metropolitana de Maranguape para investigar o caso.