Caso Jamile: Justiça dá mais 45 dias para polícia concluir investigação sobre morte de empresária

O prazo para a conclusão do imquérito sobre a morte da empresária Jamile de Oliveira Correia foi prorrogado por mais 45 dias pela Justiça do Ceará. O despacho foi assinado pelo juiz Edson Feitosa dos Santos Filho e anexado ao processo nesta segunda-feira (9).

A empresária foi baleada no dia 29 de agosto dentro do apartamento em que morava com o filho, no bairro Meireles, na capital cearense. O advogado Ademir Pessoa Junior, ex-namorado da vítima estava no imóvel juntamente com o filho dela. Aldemir é suspeito de cometer feminicídio, entretanto ele alega que Jamile cometeu suicídio.

A delegada Socorro Portela, do 2º Distrito Policial, responsável pelo caso, enviou o pedido de prorrogação ao Ministério Público do Estado do Ceará. Ela afirma que o perito Rômulo de Oliveira Lima prometeu que o laudo da reconstituição da morte de Jamile estará pronto até o dia 30 de dezembro deste ano.

O promotor de Justiça Ythalo Frota Loureiro concordou com o pedido e acionou a Justiça.

Reconstituição

O trabalho de reconstituição do crime foi realizado no dia 31 de outubro, dentro do apartamento da vítima. A ação aconteceu sem a presença de Aldemir, que enviou advogados para representá-lo.