Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta quarta-feira (11), suspeito de ser o autor do disparo que matou João Eric Gomes do Nascimento, morto na Quadra Poliesportiva Maria Olívia Ribeiro Lima, no distrito de São José do Torto, em Sobral, no último domingo (8). A vítima foi atingida na cabeça por tiro de arma de fogo.

Segundo a Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS), as investigações apontam que o adolescente infrator e a vítima eram conhecidos, e arma disparou quando o suspeito mostrava o objeto para os adolescentes que estavam no local. Portanto, conforme as investigações, o tiro pode ter sido acidental, já que não havia rixa ou qualquer problema entre o infrator e a vítima.

A quadra onde ocorreu o crime é ponto de encontro dos jovens do distrito nos finais de semana, informou a polícia.

O adolescente foi ouvido e em seguida encaminhado para o Núcleo de Menores Zequinha Parente, onde vai ficar à disposição do Poder Judiciário.