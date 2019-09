Adolescente é morto com tiro no olho em quadra de esportes de Sobral

Um estudante de 14 anos foi assassinado com tiros na cabeça na tarde do último domingo (8). Um dos disparos atingiu o olho do rapaz. O crime aconteceu na Quadra Poliesportiva Maria Olívia Ribeiro Lima, no distrito de São José do Torto, em Sobral. A vítima não resistiu e morreu no local. Testemunhas apontam outro adolescente como o autor do crime.

Lucimar Nascimento, mãe da vítima, acredita que o filho foi para o ginásio encontrar uma jovem com quem mantinha um relacionamento há cerca de três meses. Lucimar descreve o filho como um rapaz calma e estudioso.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o outro adolescente, apontado por testemunhas como o autor dos disparos, fugiu após cometer o crime e continua foragido. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para realizar os primeiros levantamentos sobre o caso. Policiais militares realizam buscas na região para localizar o suspeito.

O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral está à frente das investigações.