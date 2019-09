Vans e micro-ônibus intermunicipais de passageiros passam por reajuste de 4,8%

O transporte complementar intermunicipal de passageiros passará por reajuste de tarifa de 4,8%, conforme autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce).

Nesse caso, serão afetados as vans, miniônibus e micro-ônibus que fazem o transporte de passageiros entre dois ou mais Municípios do Estado do Ceará, situando-se, pelo menos um deles, fora da Região Metropolitana de Fortaleza.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (5). Os novos valores serão informados aos permissionários e passageiros em até cinco dias depois da publicação oficial. A Arce deve definir quais serão as novas tarifas praticadas.