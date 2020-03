Unidade de isolamento social para pessoas em situação de rua é criada em Juazeiro do Norte

Atendendo ao plano de contingência para conter a disseminação do novo coronavírus, o poder público de Juazeiro do Norte montou uma unidade de isolamento social no Centro Administrativo do Cariri, ao lado do Vapt-Vupt, para sua população em situação de rua.

O alojamento tem espaço para 30 pessoas e irá oferecer três alimentações diárias advindas do Restaurante Popular. A unidade também dispõe de banheiros e as equipes estarão distribuindo kits de higiene, incluindo álcool em gel, luvas e máscaras, durante o período de isolamento.

No local, os abrigados receberão orientações constantes sobre como evitar a contaminação. “Vamos dar toda assistência à população de rua, trazendo-os para um ambiente seguro, onde possam cumprir esse isolamento social”, explicou o secretário adjunto de Desenvolvimento Social e Trabalho (Sedest), Tiago Pereira. A montagem do espaço durou dois dias.

O Centro Pop, localizado na Avenida Leandro Bezerra, 153, bairro Socorro e referência nos serviços destinado à essa população, também estará com atendimento das 9h às 11h informando e realizando os encaminhamentos à unidade de isolamento.

Já a Pousada Social, recém-inaugurada, segundo as orientações da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, não irá funcionar durante os dias estabelecidos pelo decreto estadual, pois, se trata de um local fechado e que gera aglomerações, situação que deve ser evitada no momento.