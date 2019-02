Solonópole: Prefeitura alerta moradores sobre risco de rompimento de barragem

A Prefeitura de Solonópole publicou uma nota oficial alertando moradores do Conjunto Cohab sobre risco de rompimento da barragem do Açude do Dráulio. O comunicado é direcionado, especialmente, àqueles que vivem em residências próximas ao Riacho do Sangue. A nota informa que com as últimas chuvas, a parede do reservatório está comprometida, mas diz que "não há motivo para pânico".

"Com as últimas chuvas, a parede do reservatório está comprometida, mesmo com os reparos feitos pelo poder público e pelo proprietário durante toda esta semana. Não há motivo para pânico, mas sugerimos que estejam sob alerta. Equipes estão indo ao local fazer uma análise das alternativas cabíveis para solucionar o problema", informa o comunicado.