Romeiros celebram memória de Padre Cícero em missa de 85 anos da morte do padroeiro

Romeiros devotos de Padre Cícero participaram da missa de 85 anos de morte do sacerdote na manhã deste sábado (20), no Largo do Socorro, em Juazeiro do Norte. A cerimônia começou às 6h, como tradicionalmente ocorre dia 20 de cada mês no município, e terminou por volta de 7h15.

Aos 90 anos, Joana Bandeira Pereira estava presente e garantiu que "sempre" participa das missas. Como devota, ela paga promessa desde 1971 usando preto todos os dias 20 de cada mês.

"Tenho promessa com meu Padre Cícero. Fui atropelada no dia 23 de setembro de 1971. Venho, não perco, tem que tá aqui, se Deus quiser... enquanto eu não morrer, e quando morrer é que venho mesmo porque tô pagando a "catatumba" aqui", declara a idosa.

O bispo do Crato, Dom Gilberto Pastana, destacou o tamanho do público que compareceu. “Ele é mediação para Jesus, ele traz esses romeiros para encontrar-se com o Senhor. Nunca tinha visto, durante esses três anos aqui na diocese, uma quantidade de romeiros tão grande como essa celebração de hoje, dia 20, dia em que nós celebramos 85 anos de vida eterna do Padre Cícero”, declarou.

“Todas as vezes que eles vêm a Juazeiro, eles revivem esses ensinamentos do Padre Cícero. É uma saudade esperançosa, uma saudade que contagia e anima a todos nós”, completou o diocesano.

Outras duas missas em memória do padroeiro devem ser celebradas no mesmo local às 15h30 e às 17h deste sábado.