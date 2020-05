Região Norte recebe 44 novos respiradores para equipar leitos de UTI

O Norte do Ceará, região que mais registra casos da Covid-19 no Interior, recebeu nesta semana 44 novos respiradores destinados pelo Governo do Estado. Os aparelhos irão equipar novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Destes, 20 foram entregues ao Hospital Regional Norte (HRN), enquanto os outros aparelhos foram distribuídos para o Hospital de Campanha de Sobral (10), Tianguá (7), Itarema (2) e Acaraú (5).

O HRN, em Sobral, referência para 55 municípios e uma população somada de 1,6 milhão de habitantes, conta com 156 leitos exclusivos para o tratamento de Covid-19, dos quais 84 são de UTI e 72 de enfermaria.

O diretor geral do HRN, Daniel Hardy Melo, ressalta a importância da aquisição dos equipamentos. “Com a chegada e montagem dos novos respiradores que darão suporte ao tratamento da Covid-19, abre-se uma perspectiva da ampliação de leitos de terapia intensiva para o atendimento dos pacientes da Região Norte. O HRN está no processo de preparação de novos leitos de atenção à doença, a partir da estruturação dos setores e recrutamento de recursos humanos”, explica.

Moradora de Sobral, Antônia Ocioneide de Araújo Paiva, 57, precisou ser internada por oito dias no HRN. A paciente teve febre, dificuldade para respirar e chegou a ficar com 25% do pulmão comprometido devido à Covid-19. Após se recuperar, ela ressalta que o atendimento recebido na unidade foi fundamental para a sua recuperação. “Entrei muito ruim e graças a Deus e aos médicos eu me recuperei. Sou muito grata ao hospital, a todos os que me receberam e cuidaram de mim”, conta.

Atualmente, a região Norte do Ceará concentra o maior números de casos de covid-19 no interior. Sobral lidera com 1.191 pessoas infectadas com o novo coronavírus e já soma 57 óbitos. Logo atrás está Itapipoca, com 709 casos da doença e 54 óbitos. Outros municípios que preocupam são Acaraú e Itarema, com 313 e 312 casos, respectivamente.

Investimento

Os respiradores fazem parte do lote de 200 itens adquiridos pelo Governo do Ceará na China. Os equipamentos são do modelo VG70, um dos mais modernos e robustos do mundo. A rede estadual ainda aguarda a chegada de mais 300 até o início de junho. A destinação dos aparelhos para as regiões de saúde do Estado é baseada em indicadores epidemiológicos