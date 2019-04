Projeto Jogos de Educação Financeira abre fase de expansão nacional em Sobral 

Educação financeira no currículo escolar. Essa é a proposta do Projeto Jogos de Educação Financeira, uma iniciativa do Bank of America Merrill Lynch em parceria com o Instituto Brasil Solidário. Após o projeto piloto realizado nas cidades de Cascavel, Beberibe e Pindoretama, o programa iniciou a fase de expansão, com uma capacitação ofertada aos profissionais de educação do Município de Sobral na manhã deste sábado (13).

“Todos nós não tivemos educação financeira na escola e isso explica os números de endividados em todo o Brasil, então estamos trazendo um projeto que é via escola, um projeto de grande impacto. A gente acredita que o ambiente escolar é o caminho para isso acontecer. É um projeto que impacta aluno, professor e, principalmente, as famílias”, pontua o presidente do Instituto Brasil Solidário, Luis Salvatore.

Kaylan Ferreira Santos, de 10 anos, já teve noções importantes sobre finanças na manhã deste sábado. "A gente tem que pensar antes de gastar dinheiro. Porque quando a gente crescer teremos que saber comprar as coisas. Se a gente comprar demais ficamos sem dinheiro para pagar”, explica.

Ao todo 500 profissionais da educação (coordenadores pedagógicos, diretores, técnicos da Secretaria de Educação e gestores municipais) receberam formação, não só de Sobral, mas também em Cabaceiras/PB, Ibitiara/BA, Gentio do Ouro/BA, Iraquara/BA, Irecê/BA, Crateús/CE e Tamboril/CE. Somente em Sobral e na região da Serra da Ibiapaba, serão distribuídos mais de 2.300 jogos, atendendo alunos do ensino fundamental I e II das escolas da rede pública de ensino da região.

A professora Roberta de Jesus, que leciona no Ensino Fundamental I na rede municipal de Sobral fala da sua experiência que teve com os jogos durante o treinamento. “Acho importante essa capacitação porque a gente evolui, aprende, leva técnicas novas para a sala de aula. Faz com que o aluno tenha desejo de aprender mais, aprender brincando que é o melhor, porque eles adoram. Toda dinâmica em sala de aula eles desenvolvem suas capacidades muito mais”, comenta.

A professora Roberta de Jesus aprovou as novas atividades que levará para dentro da sala de aula. Foto: Mateus Ferreira

A meta do projeto é alcançar 160 mil alunos até o final de 2019 e distribuir cerca de 14 mil jogos em 21 municípios do Brasil. Entretanto, para Luis Salvatore, o projeto visa uma mudança mais profunda: “os jogos foram desenhados para mudar uma cultura. Claro que é uma mudança a longo prazo, mas é a mudança de assistencialismo para empreendedorismo. Queremos dar noções de finanças para que as pessoas possam investir em seus sonhos”, finaliza.