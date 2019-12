Prefeitura de Juazeiro do Norte divulga resultado preliminar de concurso público

O concurso público da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, no Ceará, divulgou na noite desta segunda-feira (9) o resultado preliminar do processo. As notas e posições dos candidatos podem ser encontradas no site do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), organizador do concurso.

O concurso teve quase 68 mil inscritos, disputando 1.815 vagas para admissão imediata e mais 5.489 para cadastro de reserva, totalizando 7.304 vagas, o concurso de Juazeiro do Norte é o maior da história no interior do estado.

Por causa do grande número de participantes, as provas aconteceram também no município vizinho de Crato. No primeiro dia de avaliações chegou a ter tumulto entre os concorrentes, em razão de atraso em mais de uma hora na entrega dos exames em um dos locais de aplicação. Cerca de duas mil pessoas foram afetadas e precisaram retornar para fazer a prova.