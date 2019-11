Prédio é interditado após incêndio no Centro de Juazeiro do Norte

Um incêndio destruiu parte do primeiro andar de um prédio comercial na Rua São Pedro, no Centro de Juazeiro do Norte, na tarde desta terça-feira (19). Ninguém ficou ferido. O prédio ficará interditado até passar por uma perícia, segundo os bombeiros.

Testemunhas informaram ao Corpo de Bombeiros que ouviram uma explosão no local e que logo em seguida o fogo começou. Populares disseram ainda que o fogo pode ter começado em duas centrais de ar condicionado de grande porte.

Segundo o tenente Alves, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local para debelar as chamas.