Pedestre é atropelado por carro e câmera de segurança registra momento do incidente

Um pedestre foi atropelado por um carro na Avenida José Horácio Pequeno, no Bairro Zacarias, na cidade do Crato, e a câmera de segurança de uma residência captou o momento do incidente ocorrido no último sábado (18). O motorista fugiu após o atropelamento. O pedestre, que não quis ser identificado, registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade.

Nas imagens, é possível ver o homem caminhando no asfalto e alguns segundos depois é atingido pelo carro e arremessado alguns metros à frente. O condutor do veículo não prestou socorro ao pedestre e fugiu logo em seguida.

"Só lembro que acordei com um pessoal já ao meu redor. Eles me disseram que o carro tinha batido em mim. O carro evadiu-se e eu nem vi na hora que o carro tinha me pegado. Eu vim ver depois nas imagens que me cederam", explicou o pedestre.

Ainda segundo a vítima do atropelamento, os óculos quebraram com o impacto e ele acabou ficando impossibilitado de trabalhar.