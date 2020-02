Passageira morre em colisão entre motocicleta e ambulância, em Acopiara

Um acidente entre uma ambulância, que transportava dois presos, e uma motocicleta deixou uma mulher morta e um homem ferido, na tarde desta terça-feira (4), na CE-060, no município de Acopiara, no Ceará. Não foi registrada fuga dos detentos envolvidos no acidente.

De acordo com a Polícia, o acidente aconteceu quando o condutor da motocicleta tentou fazer uma conversão à esquerda e acabou sendo atingido pela ambulância. Ele perdeu o controle da moto e saiu da pista. A mulher que estava na garupa caiu e não resistiu aos ferimentos. O motociclista foi levado ao hospital com escoriações. O estado de saúde dele não foi informado.

O motorista da ambulância chamou o socorro e logo depois se apresentou à Delegacia Regional de Iguatu para prestar esclarecimentos. Dois presos e dois agentes penitenciários que estavam no carro não se feriram.