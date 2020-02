Parede auxiliar do açude Granjeiro rompe em Ubajara 

A parede auxiliar do açude Granjeiro, em Ubajara, rompeu na madrugada deste sábado (1º) em decorrência de fortes chuvas que banharam a região da Ibiapaba (Serra Grande), em particular no município de Ibiapina, que registrou nos últimos dois dias 69 mm. A água não chegou a atingir residências de moradores, mas invadiu o Balneário do Boi Morto, onde existem alguns estabelecimentos comerciais.



A Coordenadoria de Defesa Civil do Município confirmou a informação do rompimento da parede auxiliar. “É uma obra de contenção para permitir o serviço de reforço da parede principal”, explicou a coordenadora da Comdec, em Ubajara, Dayane França. “Estivemos lá hoje (sábado, 1º) pela manhã. A água escorre para o balneário Boi Morto e por enquanto está tudo tranquilo, nenhuma casa foi atingida”.



Ainda segundo Dayane França, a obra de contenção funcionava como um segundo sangradouro e o açude Granjeiro ainda acumula elevado volume de água, mas não soube precisar a quantidade. “Estamos monitorando a situação e já comunicamos o fato à Defesa Civil do Estado”.

De acordo com a assessoria da prefeitura de Ubajara, o grande volume de água que atingiu o balneário foi devido ao rompimento da ensecadeira, que consiste em uma parede auxiliar utilizada para a contenção da água durante a obra de contenção da parede e que, por risco de enchente devido às chuvas, as populações ribeirinhas fiquem em alerta para em caso de urgência saiam imediatamente das áreas de risco.



Surpresa



A dirigente da Comdec de Ubajara disse que na quarta-feira da semana passada técnicos da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) visitaram a obra de reforço da parede principal do reservatório Granjeiro, que é particular, pertencente à empresa Agrossera.



“Eles nos relataram que a barragem está segura e que a obra é bem-feita”, pontuou. “Quando eu informei hoje pela manhã ao técnico Wilson Maranhão que a parede auxiliar havia se rompido, ele ficou surpreso”, contou.



Dayane França disse que a população está alegre com as chuvas e a chegada de água ao balneário Boi Morto. “O povo está feliz com a oportunidade de lazer, mas a gente fica um pouco preocupada”, pontuou.



O serviço de reforço do açude Granjeiro tem também a supervisão da Agência Nacional de Águas (ANA). Há dez dias, o Diário do Nordeste solicitou à ANA esclarecimentos sobre a obra, mas até hoje a agência não respondeu ao pedido.



Na manhã de hoje, o Diário do Nordeste tentou contato com o técnico Wilson Maranhão, mas ele não atendeu às ligações.



Risco em 2019



Em Ubajara, na Serra da Ibiapaba, o açude Granjeiro, particular, correu sério risco de arrombamento. A Cedec em 2019 colocou 12 mil sacos de areia e abriu 60m do sangradouro, segundo o técnico da Defesa Civil do Estado, Wilson Maranhão.



A Agência Nacional de Águas (ANA) acompanha o problema e chegou a notificar a empresa proprietária, Agrossera.



De acordo com a coordenadora da Comdec, em Ubajara, Dayane França, a ANA havia dado prazo até 31 de dezembro passado para que o reservatório fosse aberto. “Soubemos que a empresa pediu mais prazo e estão trabalhando na obra”, contou. “A gente se preocupa porque é um açude que fica em Ibiapina, mas o sangradouro está em Ubajara, e se romper a água vem para Ubajara, chega aos açudes Boi Morto e Jaburu com risco de ocorrer um problema de maior dimensão”.