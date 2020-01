Multas por uso de aparelho celular no trânsito crescem 21% em Juazeiro do Norte

O número de infrações por uso de fone de ouvido e manuseio de aparelho celular no trânsito cresceu 21,10%, em Juazeiro do Norte, em 2019. Os dados são do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), que aplicou 1.161 infrações, em 2018, enquanto no ano passado foram 1.406.

Estes dois tipos de irregularidades estão no artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) no parágrafo único e inciso VI. A multa pelo manuseio e uso de telefone celular enquanto dirige foi incluído pela Lei nº 13.281, de 2016.

Classificada como “gravíssima” pelo CTB, a infração por uso de celular ao volante pesa no bolso. São R$ 293,47, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A multa pode ainda ser combinada com outro tipo de infração, a condução de veículo sem as duas mãos na direção, que custa R$ 130,16 e rende mais cinco pontos ao motorista.

Campanha

O Demutran está realizando, neste mês de janeiro, a campanha “Não tem notificação mais importante que a sua vida” para conscientizar os condutores sobre os riscos do celular ao volante. Em cruzamentos movimentados de Juazeiro do Norte, os agentes entregam panfletos alertando sobre os riscos e as penalizações.

A prática está entre as 40 infrações mais comuns do Ceará. Entre janeiro e agosto do ano passado, foram autuadas 1.280 pessoas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Segundo a gerente do setor de Educação do Demutran, Eliana Leite, no último mês de dezembro foi feita uma pesquisa informal pelo órgão que identificou a recorrência no comportamento de motoristas no uso de celular. “Isso nos assustou. Decidimos intensificar este trabalho”, admite.