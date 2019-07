Médico fica ferido após tiroteio durante perseguição policial, em Sobral

Uma perseguição policial terminou com um médico legista ferido na perna depois ser atingido por um tiro, na noite deste domingo (14), em Sobral.Ele atirou contra os PMs depois de ser perseguido no Bairro Cohab 2.

Segundo a Polícia, agentes de segurança receberam uma denúncia de um médico, que não teve a identidade divulgada, que estaria, sob efeito de álcool, realizando disparos de arma de fogo em um bairro de Sobral. Quando os policiais chegaram próximo ao suspeito ele tentou fugir e foi perseguido.

Ao chegar no Bairro Cohab 2, o médico passou a ameaçar os policiais com uma arma e realizou disparos. Ele ainde chegou a apontar a arma para a própria cabeça e ameaçou se matar, mas foi atingido com um tiro na perna e caiu. Ele foi levado para a Santa Casa de Sobral, onde foi atendido. A arma foi apreendida.

Após receber alta, ele deverá prestar depoimento na Delegacia Regional de Sobral, que vai investigar a conduta do médico.