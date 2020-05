Juazeiro do Norte terá aplicativo para triagem de casos de coronavírus

A Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte lançará, nesta quarta-feira (6), às 14h, um aplicativo que auxiliará na triagem de casos suspeitos da Covid-19. Disponível para smartphones, o interessado poderá fazer uma teleconsulta e, a partir dela, ser orientado pelos profissionais de saúde.

“Mediante essa teleconsulta, faremos os encaminhamentos dos casos suspeitos, dentro dos protocolos, para realização do exame ou do teste rápido”, explica o secretário da Saúde do Município, Lucimilton Macêdo.

Se for identificada a necessidade do teste, este poderá ser realizado na residência do paciente, caso a pessoa tenha dificuldade de locomoção. Caso o paciente possa se locomover, ele será orientado a ir até a Unidade Sentinela.“As pessoas vão receber toda essa orientação através do aplicativo e nós vamos conseguir rastrear nosso município de forma mais rápida”, completa o secretário.

Segundo óbito

Na terra do Padre Cícero, ontem (05), foi confirmada o segundo óbito pela doença no Município. Trata-se de um homem de 75 anos, que já havia recebido o resultado positivo do exame para covid-19. Ele estava em tratamento no Hospital Regional do Cariri.

Em Juazeiro do Norte, até agora, já foram notificados 218 pacientes, dos quais 17 são casos suspeitos que estão aguardando os resultados dos exames, 177 casos já foram descartados e 24 casos confirmados. Entre os casos confirmados estão nove recuperados, quatro pacientes internados, nove em isolamento domiciliar, e dois óbitos.

Já entre os casos suspeitos há dez pacientes internados, sendo nove no Hospital Regional do Cariri e um que foi encaminhado do HRC ao Hospital São Lucas para continuidade do tratamento. Foi registrado um óbito por suspeita de coronavírus, que aguarda resultado do exame. Há ainda seis casos suspeitos em isolamento domiciliar.