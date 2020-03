Iracema registra maior chuva do Ceará entre este sábado e início do domingo, diz Funceme

O município de Iracema registrou a maior precipitação do Estado entre as 7h do último sábado (7) e 7h deste domingo (8), com 108 mm. Os dados são do boletim divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) às 12h50 deste domingo (8).

Ao todo, choveu em 99 cidades do Ceará. Segundo a Funceme, o município de Tauá foi o segundo com maiores níveis de precipitação no período analisado, registrando chuva de 79 mm no Posto São João do Trissi.

A maior chuva do Estado do Ceará em 2020 ocorreu em Granja, Região Norte do Ceará, de acordo com a Funceme. O município registrou chuva de 108 mm no Posto Santo Antônio Bastiões entre as 7h da última quarta-feira (4) e 7h da quinta-feira (5).

Neste ano, as cidades que registraram maiores índices pluviométricos do Estado, depois de Granja, foram Pedra Branca (172 mm), Mombaça (166 mm), Iracema (147 mm) e Redenção (145 mm).

Saiba quais foram os 10 postos com maiores índices pluviométricos registrados entre 7h da manhã do último sábado (7) às 7h deste domingo (8), segundo a Funceme.

1. Iracema - Posto Açude Santo Antônio Bastiões (108 mm)

2. Tauá - Posto João do Trissi (79 mm)

3. Moraújo - Posto Moraújo (78 mm)

4. Coreaú - Posto Sítio Urubu (78 mm)

5. Tauá - Posto Altamira (73 mm)

6. Quixadá - Posto Tapuiara (65 mm)

7. Pereiro - Posto Pereiro (59 mm)

8. Iracema - Posto Ema (51 mm)

9. Ibiapina - Posto Ibiapina (51 mm)

10. Graça - Posto Graça (51 mm)