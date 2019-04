Idoso morre ao levar choque elétrico dentro de casa em Juazeiro do Norte

Um idoso morreu nesta quarta-feira (10) após levar um choque elétrico no município de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri do Estado. Segundo a polícia, o idoso foi identificado como Geraldo Dionízio Francisco, de 73 anos, e morreu eletrocutado dentro de casa. Ele era artesão e fazia esculturas de madeira.

O representante comercial, Geraldo Filho, e filho do idoso, disse para a polícia que, na hora do acidente, o pai estava sozinho. Ele afirmou que o pai estava caído próximo a fios elétricos desencapados e apresentava queimaduras nas mãos e nos braços. O filho ainda disse ao Sistema Verdes Mares que a filha de Francisco ia à casa dele todos os dias para fazer o almoço e, quando abriu a porta, viu o pai caído no chão, já sem vida.

O filho lembrou que o pai tinha o costume de mexer na fiação da casa. De acordo com o subcomandante do Corpo de Bombeiros, capitão Arthur Graça, a recomendação do Corpo de Bombeiros é nunca mexer nesse tipo de fiação, principalmente pessoas idosas. “O correto é sempre procurar alguém especializado e com equipamentos de segurança para fazer o serviço”, alertou.

Casos de choque elétrico no Cariri

Esse foi o segundo caso de morte por choque elétrico na Região do Cariri em 2019. O primeiro foi na cidade de Potengi. A vítima era jovem e tinha 20 anos. O socorro, geralmente, é feito no Hospital Regional do Cariri. A unidade não tem um número exato de vítimas de choque elétrico, mas afirma que entre, os queimados, alguns sofreram esse tipo de acidente. De janeiro a abril deste ano, oito já deram entrada no hospital.