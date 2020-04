Hospital Santo Antônio, em Barbalha, abre 10 leitos de UTI Pediátrica para Covid-19

O Hospital Santo Antônio (HSA), em Barbalha, mantido pela Fundação Otília Correia Saraiva (FOCS), abriu nesta semana, dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica para atender crianças com Covid-19. O equipamento é o único da macrorregião que poderá receber pacientes com idades entre 29 dias e 13 anos de idade.

Ontem (16), representantes do Governo do Estado do Ceará visitaram as instalações do novo setor, montado com recursos próprios do hospital, e que receberá ajuda dos governos estadual e federal para manutenção.

Essas vagas de UTI Pediátrica para Covid-19 são reguladas pelo Estado. O hospital dispõe ainda de 12 leitos de enfermaria disponíveis para atender a população infantojuvenil com Covid-19 e outros três adulto.

Para o diretor Guilherme Saraiva, a abertura da UTI Pediátrica significa avanço para a macrorregião que não precisará enviar pacientes para a capital. “Nós ficamos com o sentimento de contribuição para a sociedade, principalmente porque nossos leitos são pelo SUS, ou seja, abrigaremos crianças de famílias que não teriam condições de pagar pelo tratamento e sem deixar o Cariri”, enfatiza.