Homem é vítima de golpe após comprar celular pela internet e receber caixa com pedra em Crateús

Um homem foi vítima de um golpe ao negociar a compra de um celular pela internet e receber a caixa do aparelho com uma pedra em Crateús, no interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (22). A vítima negociou o celular por meio de um bazar online e se interessou pelo aparelho após ver o preço.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o comprador informou que o celular estava custando R$ 220, mas que ele conseguiu negociar com o vendedor pelo valor de R$ 200. A vítima marcou um encontro com o vendedor em uma feira de Crateús e informou que enviaria um motorista por aplicativo para receber o aparelho e levar o dinheiro.

Chegando no local combinado, o vendedor pediu que o motorista esperasse alguns minutos enquanto ele ia em um outro local fazer a embalagem do celular, voltou e entregou o pacote lacrado. O motorista por aplicativo recebeu o pacote e entregou o dinheiro.

O motorista entregou o pacote para o comprador, que abriu e viu que dentro da caixa do celular havia apenas uma pedra. Ele relata que fez denúncia na internet e encontrou diversas pessoas que foram vítimas do mesmo golpe pelo mesmo homem. A Delegacia de Polícia Civil de Crateús investiga o caso.