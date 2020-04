Homem de 80 anos morre pelo novo coronavírus em Aracati; é o primeiro óbito por Covid-19 na cidade

A primeira morte de um paciente com Covid-19 no município de Aracati, a 150 km de Fortaleza, foi registrada no último sábado (4). O idoso, que terá identidade preservada a pedido da família, tinha 80 anos e convivia com uma série de comorbidades, incluindo câncer nos pulmões, diabetes e insuficiência cardíaca.

Ele foi internado no Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias (HMED) no dia 25 de março, e testado para o novo coronavírus dois dias depois. O resultado positivo, porém, só foi obtido ontem (7), após a morte do paciente. A vítima passou 12 dias na Unidade de Terapia de Urgência (UTU) em estado crítico.

As condições de saúde sempre foram um desafio para o paciente. A diabetes não era monitorada e ele não cumpria o uso de medicamentos. O idoso também havia sido diagnosticado com câncer de pulmão. “O laudo da morte deu parada cardiorrespiratória, com choque não especificado. Não acrescentaram o coronavírus porque o resultado não tinha saído ainda”, relata o neto do paciente.

Antes de ser acometido pela Covid-19, o paciente já sofria com falta de ar devido ao acúmulo de líquido no pulmão. O idoso foi fumante por muito tempo, e já sofreu com tuberculose e quadro de pneumonia. “Como ele já era um caso suspeito, eu e minhas tias, que moramos com ele, já ficamos em isolamento. Quando saiu o resultado, a equipe do hospital entrou em contato, e agora a Secretaria de Saúde fica nos monitorando. Vamos fazer o teste hoje e esperar sete a oito dias pelo resultado”, explica o neto do idoso.

Casos no Ceará

O número de mortes pelo novo coronavírus no Ceará subiu para 42, conforme os dados da plataforma IntegraSUS, atualizados às 9h15 desta quarta-feira (8). Houve um aumento de duas mortes em relação ao último boletim, divulgado na terça-feira (7), quando foram contabilizados 40 óbitos pela doença.

O número de diagnósticos positivos para a Covid-19 também cresceu no território cearense, saltando de 1.188 para 1.268. São, portanto, 80 casos a mais confirmados. Todos os mais de 1.200 diagnósticos positivos foram verificados em 41 municípios cearenses, ficando a maior parte concentrada em Fortaleza (1.121), que ontem registrava 1.053 infectados.

Dos 42 óbitos notificados pela Sesa, 30 ocorreram em Fortaleza, enquanto os demais aconteceram em Aracati, Cariús, Eusébio, Farias Brito, Iguatu, Itaitinga, Jaguaribe, Maracanaú, Santa Quitéria, Tianguá e Caucaia.