Governo planeja pacote de recuperação de estradas do Ceará após o período chuvoso

O governador Camilo Santana sinalizou a elaboração de um pacote de recuperação de estradas do Ceará que sofreram consequências das fortes chuvas no Estado neste ano. De acordo com Santana, rodovias de todas as regiões do Ceará vão ser contempladas após a estação chuvosa. A informação foi repassada após questionamento de um eleitor durante bate-papo com o governador em transmissão ao vivo, no Facebook, nesta terça-feira (26).

“Sabe que nós temos tido fortes chuvas em todo o estado do Ceará nesse período, mas meu secretário e o superintendente do DER já estão orientados. Vamos fazer um grande plano de recuperação de estradas que sofreram danos de buracos durante esse período invernoso”, assegurou.

Santana afirmou, ainda, que realizar intervenções nas estradas em período chuvoso é “jogar dinheiro fora”.

“É claro que vamos ter que deixar passar esse período de fortes chuvas, porque se recupero uma estrada com essas chuvas que tão acontecendo no Ceará, é mesmo que tá jogando dinheiro fora, o buraco volta no outro dia. Tudo é planejamento. Não só na Região Norte, mas para todas as regiões do estado do Ceará, em breve, será anunciado um grande plano de restauração para recuperar as estradas”, completou.

Nesta terça, um trecho da CE-163, que dá acesso à praia de Mundaú, no Litoral Oeste do Estado, ficou parcialmente destruída por conta da força das águas de uma lagoa próximo à estrada, que encheu com as chuvas dos últimos dias. O asfalto cedeu, abrindo crateras em um dos sentidos da via.