Evento gastronômico que já percorreu mais de 300 municípios chega a Juazeiro do Norte

O Festival Food Truck na Estrada, evento gastronômico itinerante que percorre várias regiões do Brasil, estará, pela primeira vez, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O Festival reúne caminhões com venda de produtos feitos por chefes especializados. A entrada é gratuita e ocorre de 10 a 14 de outubro, no Largo do Memorial Padre Cícero, com expectativa de receber, nos cinco dias, 50 mil pessoas.



O projeto já rodou mais de 300 municípios em 17 estados brasileiros. O Food Truck na Estrada já passou, também, por três países. No evento, são oferecidos hambúrgueres artesanais, crepes franceses e sorvetes de casquinhas coloridas, entre outras opções. Os alimentos são pagos e produzidos por chefes gastronômicos de outras regiões do País.

Segundo o organizador do evento, Luiz Carlos Morfim, 27, natural de Santa Catarina, o megaevento gastronômico e cultural movimenta diversos setores da economia local por meio da geração de empregos temporários. “Oitenta por cento dos insumos consumidos são adquiridos no próprio município e toda a estrutura necessária é contratada localmente”, explica.

O Food Truck já visitou outros municípios cearenses, como Russas (em setembro) e Iguatu (já em outubro). Após passar por Juazeiro do Norte, o evento deve chegar a Sobral, antes de estacionar na Capital, Fortaleza - última parada no Ceará.

SERVIÇO:

Festival Food Truck na Estrada – Edição Juazeiro do Norte/CE.

Quando: 10 a 14/10 (quinta à segunda) – 18h às 24h.

Onde: Largo do Memorial Padre Cícero.