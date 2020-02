Estudante universitário é morto a tiros a caminho da faculdade em Quixadá

Um estudante de biomedicina foi assassinado a tiros quando estava a caminho da faculdade, na noite desta quarta-feira (12), nas proximidades do terminal rodoviário de Quixadá, no sertão central do Ceará. Walace Lucas Mesquita Meireli estava no 2º semestre do curso de acordo com o Centro Universitário Católica de Quixadá, onde ele estudava e trabalhava.

Segundo relatos de testemunhas, o rapaz teria reagido a uma tentativa de assalto, quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo e morreu no local. Os suspeitos fugiram. A versão de roubo seguido de morte, não foi confirmada pela titular da Delegacia Regional de Quixadá, Viviane Freire. Na noite desta quarta-feira (12), ela informou que as investigações do crime estão em andamento e não podia repassar mais informações do caso.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para solicitar mais informações sobre o crime e aguarda resposta.

Nas redes sociais, a instituição divulgou uma nota de pesar sobre a morte do aluno. "A Unicatólica manifesta profundo pesar pelo falecimento de Walace Lucas Mesquita Meireli, funcionário e aluno da Instituição. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e as nossas orações. Confortem-nos as palavras da fé, que nos asseguram a certeza da vida eterna junto de Deus e a esperança da ressurreição", escreveu.

O Centro Acadêmico de Biomedicina Adolf Lutz também divulgou nota de pesar sobre a perda do jovem. "É com profundo pesar que o Centro Acadêmico de Biomedicina Adolf Lutz informa o falecimento do aluno do 2º semestre Walace Lucas Mesquita Meireli. Pedimos a Deus que conforte o coração de todos os familiares e amigos", publicou.