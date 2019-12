Estudante de Quixadá faz ensaio de formatura em homenagem aos pais garis

O ensaio de formatura de Vanessa dos Santos, de 18 anos, concludente dos ensinos médio e técnico em Quixadá, no Sertão Central, comoveu muitas pessoas nas redes sociais. Ela usou as fotos como homenagem a seus pais, que trabalham como garis no Centro da cidade.

Ela concluiu, neste mês de dezembro, o ensino médio na Colégio Coronel Virgílio Távora e o técnico profissionalizante em informática na EEEP Maria Cavalcante Costa, o Liceu de Quixadá.

Para estudar, Vanessa andava 2 horas a pé para chegar ao centro de Quixadá. Ela mora com os pais e quatro irmãos no Bairro de Monte Alegre. Vanessa é a segunda da família a se formar no ensino médio. Sua irmã mais velha, de 20 anos, concluiu em 2018. Seus pais, Moisés, de 36 anos, e Iracilda dos Santos, de 45 anos, não chegaram a concluir o ensino fundamental, mas sempre incentivaram que os filhos fossem além.

Moisés é natural de Quixeramobim e trabalha como gari há mais de 20 anos. Iracilda era dona de casa e começou a trabalhar com ele há algumas semanas. Vanessa conta que os dois são muito apegados e trabalham lado a lado, todos os dias. A profissão dos pais foi motivo de discriminação em alguns momentos da vida escolar da garota, que era chamada de 'filha do lixeiro' por alguns colegas do ensino fundamental. "Nunca fiquei triste por estarem falando assim comigo. O erro não estava em mim, e sim neles", conta Vanessa.

Casal foi pego de surpresa

O orgulho da profissão dos pais se transformou no tema das fotos de formatura. A ideia de fazer as imagens no local onde Moisés e Iracilda trabalham foi do fotógrafo, Cleyton de Paula. Ele conta que, para realizar o desejo de Vanessa de ser fotografada com os pais, pegou a estudante e um de seus irmãos mais novos em casa e os levou para o Centro de Quixadá, surpreendendo os pais.

Moisés conta que se sentiu muito feliz e com a surpresa. A realização de formar mais uma filha aumenta ao lembrar das dificuldades que passou para cuidar da família. Ele passou dois anos morando em Fortaleza, a procura de emprego, enquanto sua esposa e filhos se sustentavam com menos de R$300. "Muita emoção e surpresa" define ele sobre a homenagem.

De início, a formanda disse ao fotógrafo que não sabia se teria condições de pagar o ensaio, mas o profissional afirma que sempre se esforçou para não deixar alunos de fora do momento de registro.

A união entre a beca e as vestimentas de gari gerou comentários emocionantes nas redes sociais do fotógrafo. Ele conta que está recebendo mensagens de elogio desde a publicação das fotos em seus perfis, na última quarta-feira (11). "Que a Vanessa seja inspiração para muitos. Eu dei o pacote de presente e já recebi a recompensa!", comenta o fotografo.

Sonho é entrar na faculdade

Após ter concluído o Ensino Médio, Vanessa pretende ingressar no curso de licenciatura em História na Universidade Estadual do Ceará (Uece), se tornando a primeira de sua família a cursar o Ensino Superior. Ela aguarda o resultado do Enem e conta que o seu desejo inicial era estudar na capital, Fortaleza, mas devido às dificuldades financeiras, é mais provável que permaneça em Quixadá e estude no campus da cidade.

Vanessa garante que, caso passe no vestibular, seus pais seguirão sendo inspiração na nova jornada de estudos. "Sempre tive orgulho dos pais guerreiros que Deus me deu. Sempre admirei a atitude deles, nunca abaixaram a cabeça pra ninguém por que eles sabiam que tinha alguém pra cuidar", ressalta a quixadense.

Veja algumas das fotos do ensaio: