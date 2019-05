Escola em Juazeiro do Norte está há dois meses sem atividades por conta de reforma

Pais e estudantes da Escola de Ensino Fundamental Mário da Silva Bem, em Juazeiro do Norte, se reuniram nesta terça-feira (28) para reivindicar o retorno das aulas que estão paralisadas há dois meses para reforma. A escola, que atende cerca de 1.800 alunos, ainda não teve as obras de requalificação iniciadas.

Os alunos do 6º ao 9º ano estão tendo aulas em duas escolas privadas da região, mas os estudantes do 1º ao 5º ainda estão sem aulas, segundo o Secretário de Educação do Município, Nildo Rodrigues. “A gente lamenta por conta que é uma escola com 10 anos de uso mas nós tivemos que interditar, no início de abril, por conta de problemas estruturais”, destaca.

Na comunidade, os pais reclamam que as crianças estão em casa sem realizar nenhuma atividade. “É difícil um filho da gente estar sem estudar”, pontua a professora de reforço escolar, Zuleide Santos, que está ensinando seus filhos e algumas outras crianças na própria casa.

Para Olga Batista, avó de uma criança de nove anos matriculada na escola, a falta de aulas é motivo para preocupação. “Ele (neto) pergunta todos os dias quando vai ter aula querendo estudar, precisando estudar. Não só ele como todas as crianças. Isso é uma falta de respeito. Nós temos direito à educação”.

Conforme o secretário Nildo Rodrigues, um contrato foi assinado para garantir salas de aulas provisórias para as 708 crianças com as atividades interrompidas e que até quinta-feira (30) as aulas devem ser reestabelecidas. Sobre o início das obras, Nildo informou que o processo de licitação está em andamento e amanhã (29) deve receber as propostas de valores para a reforma.