Uma cobra de mais de dois metros de comprimento foi capturada no município de Barbalha, localizado na Região Metropolitana do Cariri, no Ceará, no final da manhã desta segunda-feira (10). De acordo com a Polícia Ambiental, a jiboia foi resgatada por moradores.

A cobra, que não é venenosa, foi levada por fiscais do meio ambiente em uma viatura após denúncia dos moradores que encontraram o animal. Segundo a polícia, após avaliação, ela será devolvida à natureza.