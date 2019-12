Chuva atinge 21 municípios do Ceará; segunda-feira amanhece nublado em quase todo Estado

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em pelo menos 21 cidades do Ceará entre 7h de domingo (29) até a manhã desta segunda-feira (30). As chuvas atingiram poucos municípios, porém a manhã desta segunda foi de nebulosidade em várias cidades. Em Viçosa do Ceará os termômetros registraram 19ºC. Já em Guaramiranga a mínima ficou em 19,6ºC. O tempo ficou nublado também em Fortim e Beberibe, Litoral Leste, Maranguape, Sobral, Camocim, Caucaia, dentre outras.

O maior volume de chuva registrado ocorreu na cidade de Várzea Alegre, na Região do Cariri, com 27 milímetros. Brejo Santo, também na Região do Cariri, teve chuva de 26 milímetros.

Neste momento, observa-se, por meio de imagem de satélite e resultados de modelos numéricos de previsão, nebulosidade expressiva sobre o Estado e também a presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), cuja borda norte está sobre o sul da Bahia. Tais condições colaboram para precipitações.

Previsão para os próximos dias

A previsão da Funceme para esta segunda-feira (30) é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Sul. Para terça-feira (31), nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Sul. E para quarta-feira (1º), será de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva nos litorais de Fortaleza e Pecém, no Maciço de Baturité e no Sul.

10 maiores chuvas por posto no dia: