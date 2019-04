Chove em mais de 140 cidades do Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou, das 7 horas de quarta-feira (27) até as 7 horas de quinta-feira (28), chuvas em mais de 140 municípios cearenses (dados consultados às 10h15), sendo que a maior precipitação ocorreu em Abaiara, na Região do Cariri, com 102,00 milímetros.

Os postos pluviométricos da Funceme verificaram chuvas em todas as regiões do Ceará, com maiores precipitações no Vale do Jaguaribe, Litoral Oeste, Cariri, Sertão Central e Inhamuns com destaque para Jijoca de Jericoacoara (Posto Jijoca de Jericoacoara): 81,0 mm; Crato (Posto Lameiro): 75,0 mm; e Bela Cruz (Posto Prata): 66,0 mm.

Em Fortaleza maior precipitação foi computado no Posto da Água Fria com 29,0 milímetros.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(217 postos com chuva de 223 informados)

Abaiara (Posto: Abaiara) : 102.0 mm Jijoca De Jericoacoara (Posto: Jijoca De Jericoacoara) : 81.0 mm Crato (Posto: Lameiro) : 75.0 mm Bela Cruz (Posto: Prata) : 66.0 mm Milagres (Posto: Milagres) : 64.8 mm Quixeré (Posto: Quixere) : 63.0 mm Santana Do Cariri (Posto: Dom Leme) : 62.8 mm Crato (Posto: Crato) : 59.8 mm Altaneira (Posto: Altaneira) : 59.0 mm Araripe (Posto: Brejinho) : 57.8 mm



Previsão para quarta-feira (28):

Céu nublado com eventos de chuva em todas as regiões.

Previsão para quinta-feira (29):

Nebulosidade variável com chuva em todas as regiões.

Previsão para sexta-feira (30):