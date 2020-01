Chove em 29 cidades do Ceará na últimas 24 horas; Barroquinha recebe 68 milímetros

Ceará registrou chuvas em pelo menos 29 cidades entre as 7h de quinta-feira (2) e as 7h desta sexta-feira (3), de acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 16h20.

A maior precipitação ocorreu em Barroquinha, Litoral Oeste com 68 milímetros. Houve precipitações também nas cidades de Barro (22,6 m), São Gonçalo do Amarante (19 mm), Aquiraz (17 mm) e Pacoti (15 mm).

As condições favoráveis à chuva no Ceará tiveram redução entre quinta (3) e esta sexta-feira (3), conforme análise realizada na manhã de hoje pela Funceme. A tendência é predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro em todo o território cearense.

Segundo os meteorologistas, o deslocamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) em direção ao leste do oceano Atlântico e a diminuição significativa na umidade relativa do ar deixaram o tempo mais seco e, consequentemente, reduzindo o cenário propício às precipitações.

10 maiores chuvas por posto no dia (dado atualizado às 16h20):

Barroquinha (Posto: Barroquinha): 68.0 mm Barro (Posto: Cuncas): 22.6 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro): 19.0 mm Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes): 17.0 mm Pacoti (Posto: Pacoti): 15.0 mm Paracuru (Posto: Paracuru): 14.8 mm Chaval (Posto: Chaval): 13.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Croata): 11.6 mm Itaitinga (Posto: Seman): 11.2 mm Itapiúna (Posto: Fazenda Boa Vista): 10.0 mm

Previsão para o fim de semana

Diante das atuais condições, a Funceme prevê, para esta sexta, nebulosidade variável sobre todo o território, com chances de chuva fraca apenas no extremo sul do Ceará e também na macrorregião da Ibiapaba, que fica a oeste do Estado.

Já no sábado (4), a tendência é semelhante: céu parcialmente nublado em todas as regiões com possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. E, no domingo, a priori, sem chances de precipitações no Ceará.

Apesar da previsão indicada na manhã desta sexta-feira, a Funceme realizará novas análises na tarde desta sexta e também nas manhãs do fim de semana. Caso sejam necessárias atualizações, os meteorologistas informarão por meio do site oficial do órgão.