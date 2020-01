Chove em 29 cidades do Ceará em 24 horas; Nova Russas recebe 20,5 milímetros

Ceará registrou chuvas em pelo menos 25 cidades entre as 7h de domingo (5) e as 7h desta segunda-feira (6), de acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 10h20.

O maior volume de chuva registrado ocorreu na cidade de Uruburetama, na Região Norte do Estado, com 29 milímetros. Em seguida, Nova Russas, Região da Ibiapaba com 20,5 milímetros. Em Fortaleza, o órgão registrou precipitações em dois postos. Castelão, com 13,2 milímetros e Água Fria, com 11,0 milímetros. Houve chuvas também nos municípios de Missão Velha, na Região do Cariri (9,2 milímetros) e Russas, Vale do Jaguaribe (8,3 milímetros).

Previsão para os próximos dias

O cenário atual indica a presença de uma Zona de Convergência de Umidade (ZCOU), que é um banda de nuvens que inicia-se na Amazônia e segue até o sul do País. Com isso, observa-se alta umidade relativa do ar que deve favorecer a formação de áreas de instabilidades no oeste do Ceará, principalmente nesta segunda-feira (6).

Diante das atuais condições, a Funceme prevê possibilidade de precipitações para o Litoral Norte, a Ibiapaba, o oeste do Sertão Central e Inhamuns e também para o no Cariri. Já para esta terça (7), a previsão é de mais nebulosidade variável em todas as regiões, porém, com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no Cariri. No atual cenário, espera-se chuvas concentradas nos períodos da madrugada e manhã, de intensidade fraca a moderada.

Por fim, na próxima quarta-feira (9), a Funceme indica, neste momento, chance de precipitações no centro sul do Estado, Maciço e nos litorais de Fortaleza e do Pecém.

10 maiores chuvas por posto no dia: