Ceará registra chuvas em 80 municípios nas últimas 24 horas

Pelo menos, 81 cidades cidades do Ceará registraram chuvas entre as 7h de de segunda-feira (8) e as 7h da terça-feira (9). Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e foram atualizados às 10h45. Entre as maiores precipitações, destaca-se Santana do Cariri, localizada na Região do Cariri. Lá, dois postos pluviômetricos registram os dois maiores acumulados de chuva do dia. Primeiro no Posto de Santana do Cariri (70 milímetros) e o segundo no Posto Dom Leme (37 milímetros).

Destaca-se também os municípios de Paramoti e Amontada, com precipitaçoes de 37 milímetros e 34 milímetros, respectivamente. Choveu também no Centro-Sul do Ceará, Quiterianópolis (33 milímetros) e na Região Norte, com Granja (26 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:

(116 postos com chuva de 133 informados)

Santana Do Cariri (Posto: Santana Do Cariri) : 70.0 mm Santana Do Cariri (Posto: Dom Leme) : 37.0 mm Paramoti (Posto: Paramoti) : 37.0 mm Amontada (Posto: Santa Cruz) : 34.0 mm Quiterianópolis (Posto: Monteiro) : 33.0 mm Paraipaba (Posto: Paraipaba) : 26.0 mm Granja (Posto: Tiaia De Baixo) : 26.0 mm Amontada (Posto: Barra Das Moitas) : 25.0 mm Jijoca De Jericoacoara (Posto: Jericoacoara) : 25.0 mm Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 24.0 mm

Tempo nublado com chuvas em quatro regiões

De acordo com a Funceme, a previsão para esta terça-feira é de nebulosidade variável com eventos de chuva na Região do Cariri. No litoral, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba, chuvas isoladas. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.

Para quarta, nebulosidade variável com chuvas isoladas no litoral, no Maciço de Baturité, no Vale do Jaguaribe e no Cariri. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva.