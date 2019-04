Carro é arrastado por correnteza e dois homens morrem na divisa do Ceará com Piauí

Dois homens morreram depois de o carro onde estavam ser arrastado durante a travessia de uma passagem molhada sobre o riacho Altamira na localidade de Caldeirão, no município de Domingos Mourão, a 60 km de Carnaubal, na divisa do Ceará com o Piauí, no fim da noite desta segunda-feira (1º).

Segundo uma fonte da Polícia Militar de Carnaubal, quatro homens estavam trafegando pelo local quando o veículo Corola, de cor preta, foi levado pela força da correnteza.

De acordo com o tenente Gideão, da Polícia Militar de Pedro II, no Piauí, os dois passageiros que viajavam no banco traseiro do automóvel conseguiram pular do veículo antes que o carro fosse arrastado. As duas vítimas encontradas dentro do carro, foram identificadas como José Ismã de Oliveira, de 22 anos, e Francisco Eugênio Aguiar, 37 anos. Todos eram da cidade de Ibiapina, no noroeste cearense.

“Eles também precisaram ser resgatados. Um ficou preso numa árvore, e outro numa pedra, e gritaram por socorro. Pessoas que moram perto ouviram, e precisaram usar cordas para puxá-los”, contou o tenente em relação aos dois sobreviventes.

O Corpo de Bombeiros de Sobral informou que a ocorrência foi atendida por equipes do estado do Piauí, pois o local onde fica a passagem molhada está a 60 km do município de Carnaubal, portanto já dentro do estado vizinho.

Ainda segundo o tenente Gideão, foi preciso utilizar pessoas da própria comunidade para ajudar no resgate das vítimas, pois "devido à distância não seria possível a locomoção dos bombeiros até o local", concluiu.