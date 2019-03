Carnaval no interior do Estado pode ser com chuva, aponta Funceme

O Carnaval deve ser molhado para parte dos cearenses, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). No litoral do Estado e regiões próximas, como a Serra da Ibiapaba e Maciço do Baturité, o prognóstico para os quatros dias de folia é de céu com nebulosidade variavél (nuvens e sol) com chuvas isoladas. Para domingo, o Cariri e Sertão dos Inhamuns surge com possibilidade de chuva.

Segundo o meteorologista Raul Fritz, as precipatações no Litoral e região serranea podem vir com intensidade. O Ceará está sob influência do fenômeno conhecido como Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, um sistema de circulação horária e baixa pressão atmosférica a aproximadamente 12 km de altura.

Já para o Sertão Central e região Centro Sul do Estado, o céu deve permanecer parcialmente nublado. "Por enquanto, não há previsão de chuva para estas localidades", pontua Frtiz. No entanto, o órgão aconselha o folião a acompanhar a previsão ao longo da festa pois podem ocorrer mudanças.

"Este fenômeno é bastante instável. Muda com frequência. Então, pode ocorrer uma mudança em sua atuação que resulte em precipitações", complementa o especialista.