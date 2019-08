Caminhão estacionado incendeia e carga avaliada em R$ 15 mil é perdida em Sobral

Um caminhão estacionado na BR-222, próximo ao Posto do Trevo, em Sobral, Região Norte do Ceará, pegou fogo e a carga avaliada em R$ 15 mil foi perdida. O veículo transportava papel higiênico e ninguém ficou ferido. O caso aconteceu por volta das 21h30 desta quarta-feira (21).

O condutor do caminhão informou à reportagem que estava dormindo em uma pousada e foi acordado por populares informando do incêndio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser chamada mas, ao chegar ao local, parte da carga já havia sido danificada.

Ainda segundo o motorista, o material foi entregue a ele durante a tarde desta quarta-feira (21) em Fortaleza. Não há informações sobre as causas do incêndio, mas o condutor disse que há possibilidade de ter ocorrido um curto-circuito dentro do veículo. Ele registrou um boletim de ocorrência na delegacida da cidade.